Comportas da Barragem do Paranoá serão abertas hoje (12)

Nesta quarta-feira (12) a Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil, vinculada à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) emitiu alerta para moradores da região próxima ao Lago Paranoá. O motivo é a abertura das comportas que será realizada pela Companhia Energética de Brasília (CEB) hoje (12).

No aviso, a Defesa Civil orienta os moradores a evitarem atividades às margens do rio São Bartolomeu, para onde a agora seguirá. “Pode haver uma mudança repentina no volume de água, por isso esta orientação”, esclareceu o subsecretário da Defesa Civil, coronel Sérgio Bezerra.

O órgão acionou ainda o Grupamento de Aviação Operacional (Gavop) , do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). A previsão de decolagem também será às 14h. Também foi solicitado o apoio do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), também do CBMDF. De acordo com Bezerra, essa é uma ação medida de prevenção.

Com informações da Agência Brasília