Compartilhe a rodovia: PRF faz ação educativa na BR 040

PUBLICIDADE

Guilherme Gomes

[email protected]

Com o objetivo de sensibilizar os pedestres acerca da importância de usar as passarelas, informar os cuidados necessários para realizar travessias onde não há tal estrutura e provocar empatia nos motoristas em relação aos atores mais vulneráveis no trânsito, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou entre os dias 08 e 11 deste mês, a ação educativa “Passarela Segura”.

A ação aconteceu na BR 040, no trecho entre Valparaíso de Goiás e Luziânia.

É a segunda fase da campanha “Compartilhe a rodovia”, que iniciou focada para os ciclistas e agora tem como público alvo os moradores das cidades cortadas por rodovias federais da região do entorno e que costumam atravessar a rodovia, bem como dos motoristas que transitam pelos trechos urbanos. Faz parte também de uma ação nacional, dentro da Operação Rodovida, que acontece todos os anos entre dezembro e fevereiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Rodoviária Federal contou com o apoio logístico do Hospital da rede Sarah e da concessionária via 040. Durante esses dias, os policiais abordaram os pedestres e deram orientações de como efetuar a travessia em segurança, além de efetuarem oficinas com cadeiras de rodas para alertar sobre as possíveis consequências de um acidente de trânsito. No local, há também um cenário simulando um atropelamento, para impactar quem passa pelo trecho, mesmo de carro, e incentivar mudança de comportamento.

Cuidados que os pedestres devem ter ao realizar travessia em rodovias:

* Onde houver passarela, a travessia de pedestres e ciclistas deve ser feita por ela. Não é permitido o trânsito de motocicletas em passarelas;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

* Onde houver sinal semafórico, pedestres e ciclistas devem transpor as faixas somente quando o sinal estiver fechado para o trânsito de veículos automotores;

* Onde houver faixa de pedestre, a travessia deve ser iniciada após o sinal da vida e parada completa dos veículos imediatos. Os ciclistas devem desmontar e atravessar empurrando as bicicletas. Atentar-se para a possibilidade de algum motociclista não se atentar para a parada do trânsito e vir pelo corredor;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

* Onde não houver nenhum dispositivo auxiliar de travessia, esta deve ser feita com atenção, considerando o tempo e a distância para concluir a manobra antes da aproximação de algum automóvel;

* Os pedestres e ciclistas devem evitar fazer a travessia em locais sem iluminação ou com pontos de sombra, pois a visualização dos pedestres pelos condutores pode ser reduzida;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

* Deve-se evitar realizar a travessia em locais com declives ou curvas, pois a inclinação do terreno pode reduzir ou eliminar a visão do condutor sobre o pedestre;

* Deve-se evitar transpor a via em locais de cruzamento ou entroncamento, pois a atenção dos motoristas estará voltada para os sentidos dos fluxos de outros veículos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

* Tomar cuidado em relação à preferência dada pelo condutor, principalmente em trânsito retido ou lento. Nessa situação, é preciso certificar-se de que a preferência foi dada pelo(s) veículo(s) da frente (mormente, no caso de vias com mais de uma faixa no mesmo sentido), sem descuidar do trânsito de motos/bicicletas, quase sempre velozes e ocultados com facilidade, nos corredouros/acostamentos. Nestes casos, é aconselhável utilizar a sinalização de braço (sinal de vida), para atrair a atenção dos condutores;

*Os pedestres devem evitar o uso de telefones celulares e fones de ouvido ao andar pelas ruas e atravessar as vias, pois a atenção fica difusa.