Como ficam as operações de reversão nas rodovias distritais no período de festas?

Durante este período de festas e férias escolares, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) fará alterações nas operações de reversão nas rodovias distritais. Confira:

Estrutural – DF-095

A operação segue normalmente nos dias úteis (segunda a sexta-feira) – de 5h45 às 9h no sentido BR-070 / Plano Piloto e de 17h30 às 19h45 no sentido Plano Piloto / BR-070.

Não acontecerá a reversão apenas nos feriados dos dias 25/12 e 1º/01/2020.

Não sofrerá alteração durante o período de férias escolares.

Subida do Colorado – DF-003

A operação segue normalmente nos dias úteis (segunda a sexta-feira) de 17h às 19h45 no sentido Plano Piloto / Planaltina.

Não acontecerá a operação apenas nos feriados dos dias 25/12 e 1º/01/2020.

Não sofrerá alteração durante o período de férias escolares.

DF-250

A operação segue normalmente nos dias úteis (segunda a sexta-feira) de 6h às 9H, do KM 0 ao KM 3 da rodovia, com início a partir do condomínio Novo Horizonte e terminando no balão do Itapoã.

Não acontecerá a operação apenas nos feriados dos dias 25/12 e 1º/01/2020.

Não sofrerá alteração durante o período de férias escolares.

Operação EPTG – DF-085

A operação segue normalmente nos dias úteis (segunda a sexta-feira) – de 6H às 9h no sentido Taguatinga / Plano Piloto e de 17h30 às 19h45 no sentido Plano Piloto / Taguatinga.

Não acontecerá a reversão apenas no feriado do dia 25/12.

Esta operação será realizada somente até o dia 31/12/2019. A partir de 1°/01/2020 não será mais realizada.

A faixa exclusiva segue liberada aos veículos leves aos sábados, domingos e feriados somente até o dia 31/12/2019. A partir de 1°/01/2020, será exclusiva aos coletivos todos os dias da semana, inclusive aos finais de semana e feriados.

EPNB – DF 075

A faixa segue exclusiva para os coletivos nos dias úteis (segunda a sexta-feira), e segue liberada aos veículos leves apenas aos sábados, domingos e feriados.

Não sofrerá alteração durante o período de férias escolares.

Com informações da Agência Brasília.