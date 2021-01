Comissão especial é instaurada para acompanhar plano de Vacinação do DF

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira (13), foi instalada a Comissão Especial que acompanhará de perto o Plano de Vacinação do DF. A presidência da Comissão fica por conta do deputado Distrital Fábio Felix (PSOL), a vice-presidência é de Jorge Vianna e Rodrigo Delmasso será o relator.

Iolando Almeida e João Cardoso também integram a Comissão.

Nos próximos dias, a Comissão Especial definirá o plano de trabalho e também o prazo de vigência do colegiado. O objetivo é acompanhar a execução de todo o plano de vacinação do DF, desde a compra de insumos básicos (como agulhas e seringas) até a imunização massiva da população. Conforme requerimentos aprovados hoje, as primeiras atividades do grupo serão: oitiva do secretário de Saúde, Osnei Okumoto; diligência à Farmácia Central; diligência a uma unidade básica de saúde.

“Vamos acompanhar o preparo de toda a rede pública de saúde para o início da imunização. As unidades básicas de saúde precisam estar bem equipadas, a Farmácia Central também precisa estar abastecida de todos os materiais necessários para a vacinação e os processos de compra precisam estar adequados à demanda. Depois de iniciada a vacinação no DF, o trabalho da comissão continuará sendo importante, porque o Brasil e o DF estão muito atrasados e é possível que faltem vacinas e insumos”, declara Fábio Felix.