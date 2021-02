Comissão Especial da Vacina recomenda ações para evitar aglomeração de idosos

PUBLICIDADE

O presidente da Comissão Especial da Vacina, deputado Fábio Felix (PSOL), solicitou por meio de um ofício enviado, na tarde de hoje ao secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto, a ampliação do número de Unidades Básicas que realizam a vacinação de idosos, mais postos de imunização por drive thru e dias específicos de vacinação para cada faixa etária entre os octogenários.

“Fizemos uma pesquisa e estados que já estão vacinando os idosos optaram por dividir melhor as faixas etárias, começando por pessoas com mais de 95 anos. Nestes locais, as queixas de fila ou aglomeração são pequenas. A desorganização de hoje é inaceitável. Muitos idosos saíram do isolamento justamente para receber a vacina e ficaram mais expostos. Precisamos proteger a saúde deste grupo que é o mais vulnerável”, alega Fábio Felix.

As recomendações feitas ao executivo são: descentralização e ampliação do número de Postos de vacina na modalidade drive- thru, assegurando maior distribuição e menos concentração de pessoas no mesmo local; distribuição por grupos etários específicos, de modo a assegurar dias específicos para vacinação de acordo com a idade; ampliação da modalidade de agendamento incluindo mais Unidades Básicas de Saúde, contemplando não apenas as pessoas que têm dificuldades de locomoção; ampliação do número de Unidades de vacinação.

Confira o ofício abaixo:

Ao Senhor

Secretário de Estado de Estado de Saúde do Distrito Federal

Osnei Okumoto

Assunto: Apresentação de sugestões relativas à imunização de idosos no Distrito Federal.

CONSIDERANDO que, em decorrência do Requerimento nº 2045/2020 e do Ato da Presidência nº 24 de 2021, instituiu-se Comissão Especial da Vacina contra Covid-19, criada com o objetivo precípuo de acompanhar e fiscalizar a formulação do plano de vacinação contra o novo Coronavírus, a ser implantado pela Secretaria de Saúde do GDF, encaminho, na condição de referida Comissão, sugestões quanto à vacinação de idosos no Distrito Federal.

O Comitê Gestor de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal deliberou, em reunião no dia 29 de janeiro de 2021, ampliar o grupo prioritário de vacinação na Fase, que passou a incluir os idosos acima de 80 anos no dia 01 de fevereiro de 2021.

A medida vai ao encontro das melhores práticas na gestão da crise sanitária provocada pela pandemia. Não obstante, sua operacionalização requer cuidados a fim de prevenir aglomerações e o aumento do risco de contaminação no momento da vacinação. De modo que, a adoção de medidas de adequação operacional é urgente.

Neste sentido, com objetivo de minorar os riscos e ampliar o acesso à vacinação de idosos na faixa prioritária no Distrito Federal, encaminhou as sugestões operacionais abaixo:

1) Descentralização e ampliação do número de Postos de vacina na modalidade drivethru, assegurando maior distribuição e menos concentração de pessoas no mesmo local.

Certo da atenção, renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração,

aguardando recebimento de informações quanto às medidas adotadas para assegurar

segurança e acessibilidade à imunização de idosos no Distrito Federal.

Respeitosamente,

Deputado Fábio Felix

Presidente da Comissão Especial para acompanhar o Plano de Vacinação