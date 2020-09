Comerciantes da Rodoviária de Planaltina recebem permissões

PUBLICIDADE

A manhã desta sexta-feira (11/9) foi marcada por um importante passo para a economia de Planaltina. Começaram a ser entregues os termos de permissão de uso a donos de bancas e quiosques do Terminal Rodoviário da cidade. No café da manhã que deu início à liberação dos documentos, realizada na Administração Regional, 15 comerciantes receberam suas liberações.

“Esse era um momento muito esperado por esses trabalhadores. Trata-se de um importante passo em nome do emprego, da economia, do empreendedorismo. E da consagração de um trabalho que iniciamos há tempos, para trazer dignidade a todos esses batalhadores”, disse o deputado distrital Claudio Abrantes (PDT).

O recebimento do termo significa o fim da irregularidade para mais de 40 comerciantes do local. Muitos deles trabalham no Terminal Rodoviário de Planaltina há mais de três décadas, antes mesmo da construção da atual estrutura.

A entrega das permissões contou ainda com as presenças do secretário de Governo, José Humberto Pires; secretário de Cidades, Valmir Lemos; subsecretários Alexandre Yanez, de Cidades; Roni Bento, de Transporte e Mobilidade; além do presidente da Unitrailers, Luiz Ribeiro, e do administrador de Planaltina, Célio Rodrigues.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Agora já posso colocar a cabeça no travesseiro e dormir sossegada, pois sei que meu estabelecimento está rigorosamente dentro da regularidade”, disse a comerciante Arinedla Albuquerque. “Essa conquista é um antigo sonho nosso, agradeço a todos os que contribuíram para que se realizasse”, completou a mãe dela, também comerciante, Maria de Deus.

Vistoria na Saúde

Após o café da manhã de entrega dos termos, o deputado distrital Claudio Abrantes, o secretário de Governo José Humberto Pires e o secretário de Cidades Valmir Lemos fizeram uma visita às futuras instalações da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Vale do Amanhecer e da Unidade de Pronto de Atendimento (UPA) de Planaltina, em frente à Estância.

Quando concluídas, ambas as unidades prestarão atendimento permanente para cerca de 80 mil moradores da cidade. Ambas as obras já se encontram cercadas e avançando rapidamente. Ambas as obras tiveram apoio de Claudio Abrantes para que saíssem do papel, e a UBS teve emenda do deputado.

Nos canteiros de obras, a comitiva formada por Claudio Abrantes e os representantes do Executivo conversou com os trabalhadores e obteve informações sobre os trabalhos.