Começam as obras do Túnel de Taguatinga

O Governo do Distrito Federal (GDF) iniciou, nesta quinta-feira (14), as obras de desvios de trânsito necessárias para a construção do Túnel de Taguatinga. A previsão é que as intervenções sejam concluídas e liberadas para os motoristas em junho.

De forma preventiva, o governo local está construindo novas passagens na alça de acesso à Estrada Parque Taguatinga (EPTG) pelo Pistão – uma vez que a obra para a construção do túnel vai afetar vias da cidade, como a Avenida Central, por exemplo.

Por dia, trafegam na região mais de 135 mil veículos, daí a importância de soluções como esses desvios para melhorar o trânsito.

Responsável pela obra, o consórcio Novo Túnel começou com o serviço de corte do terreno utilizando máquinas escavadeiras.

A obra dos desvios inclui ainda a terraplanagem, pavimentação, instalação de sinalização de trânsito horizontal e vertical, limpeza de camada vegetal e supressão arbórea em trechos do Pistão Norte, da Avenida das Palmeiras e no acesso à Avenida Samdu Norte.

