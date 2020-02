Começa recadastramento dos servidores da Educação

PUBLICIDADE 

Dos dias 15 de fevereiro a 30 de abril a quarta etapa do processo de recadastramento dos servidores ativos contemplará a Secretaria de Educação. São esperados que 35.261 servidores atualizem seus dados. O recadastramento também é necessário para servidores temporários e da Fundação Universidade Aberta do DF, a Funab.

Até essa sexta-feira (14) a terceira etapa do processo está em andamento. Todos os mais de 36 mil servidores da Secretaria de Saúde deverão atualizar seus dados no Sistema de Recadastramento, complementação e Atualização de Dados (Recad).

Ao final das janelas de recadastramento, mais de 110 mil servidores terão seus dados renovados. Até a última sexta 58 mil funcionários já tinham feito seu recadastramento.

Durante as quatro etapas do processo são esperados que mais de 110 mil servidores ativos acessem o sistema e preencham suas informações atuais. Até esta sexta-feira (7/2), cerca de 58 mil servidores já o haviam feito.

O recadastramento começou em agosto de 2019, com os empregados das empresas públicas. Já na segunda fase, os servidores da Administração Direta atualizaram as suas informações.

Vale para todos



O recadastramento é obrigatório para servidores ativos do GDF, inclusive os servidores sem vínculo (comissionados), os que estão cedidos, afastados ou licenciados, e, também, os temporários. Aqueles que não realizarem a atualização dos dados estarão sujeitos a processo administrativo disciplinar.

O detalhamento do recadastramento de 2019 foi regulamentado na Portaria n° 256 de 2019, publicada no Diário Oficial do DF no dia 6 de agosto. A atualização das informações dos servidores ativos do Governo do DF está prevista no Decreto nº 39.276, de 6 de agosto de 2018, que foi alterado recentemente pelo Decreto nº 39.982, de 29 de julho de 2019.

Serviço

Terceira etapa

Servidores ativos da Secretaria de Saúde

Inclusive os residentes, servidores da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs) e Hemocentro

Período: 1º/12/2019 a 14/2/2020

Quarta e última etapa

Secretaria de Educação

Inclusive temporários e servidores da Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal (Funab).

Período: 15/2/2020 a 30/4/2020

Com informações da Agência Brasília.