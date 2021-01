Começa a vacinação para os acima de 80 anos

PUBLICIDADE

A partir da próxima segunda-feira (1º/2), o Governo do Distrito Federal vai ampliar o público da vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal. Serão vacinados os idosos acima de 80 anos, cujo público estimado é de 42.355 pessoas, de acordo com dados da Codeplan. As vacinas serão aplicadas em 36 salas, sendo 30 em unidades básicas de saúde já existentes e outras seis em locais estratégicos, como escolas e ginásios.

O primeiro dia de vacinação para esse público vai começar, excepcionalmente, a partir das 13h. Confira os locais aqui.

“Estamos cuidando de uma população que tem alto percentual de agravamento da Covid-19, com sequelas graves, e um percentual elevado de óbitos”Osnei Okumoto, secretário de Saúde

“O horário escolhido para o primeiro dia é para que tenhamos tempo hábil durante a manhã para abastecer todas as unidades, uma vez que as vacinas serão direcionadas das redes de frio regionais para as salas de vacina”, afirma o coordenador da Atenção Primária, Fernando Érick Damasceno.

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, disse que essa é uma etapa importante do processo de vacinação no Distrito Federal. “Estamos cuidando de uma população que tem alto percentual de agravamento da Covid-19, com sequelas graves, e um percentual elevado de óbitos”, lembrou Okumoto, acrescentando que esse era um desejo do governador Ibaneis para atender esse público e, assim que chegarem novas doses de vacinas, ampliar a cobertura também para idosos acima de 70 anos.

O secretário-adjunto de Assistência à Saúde, Petrus Sanchez, explica que a Secretaria de Saúde vai avaliar o cenário nesse primeiro momento. “Se houver necessidade, já estaremos prontos para abrir novas unidades. A intenção é otimizar a força de trabalho nesses pontos para dar agilidade no processo de vacinação”, ressalta.

Mais doses

O Distrito Federal tem a perspectiva de receber, na próxima semana, uma nova remessa de vacinas do Ministério da Saúde. De acordo com o quantitativo, a expectativa é ampliar gradativamente a vacinação para novos públicos. Os próximos contemplados serão idosos a partir de 75 anos e pacientes acamados, com dificuldade de locomoção, perfil AD1, assistidos pela rede pública e privada e um cuidador por grupo familiar.

O Distrito Federal já recebeu duas remessas da vacina CoronaVac – produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac –, totalizando 125.160 doses. Também chegaram 41,5 mil doses da vacina Covishield – desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AztraZeneca. As unidades já estão aplicando a primeira dose das duas vacinas.

Cerca de 5% das doses das vacinas são reservadas tecnicamente para repor eventuais perdas. No caso da vacina CoronaVac, o intervalo entre a primeira e segunda doses é curto, de 14 a 28 dias, e metade das doses recebidas são reservadas para a segunda aplicação. Com a vacina Covishield, esse intervalo é de até 90 dias.

Até esta sexta-feira (29), o DF já tinha vacinado 44.315 pessoas do grupo prioritário.