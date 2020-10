Começa a instalação de medidores no Sol Nascente

PUBLICIDADE

Desde o último dia 10, técnicos da CEB Distribuição estão fazendo o levantamento preliminar das moradias irregulares na Chácara 89, Trecho II no Sol Nascente. Esse levantamento marca o início da atuação do Programa Energia Legal, lançado também no dia 1o pelo Governo do Distrito Federal.

O trabalho de campo no Sol Nascente foi concluído nesta quinta-feira (15), e até o momento já foram identificadas mais de 1.000 moradias que receberão medidores de energia para o fornecimento regular de energia elétrica.

Nesta sexta-feira (16), começa a instalação dos medidores nas residências onde já existe uma rede regular da CEB nas proximidades.

Também no dia 16, o trabalho de levantamento de campo será iniciado no Setor Habitacional Água Quente, quando as equipes começam as visitas às residências nessa localidade do Recanto das Emas.

A CEB definiu as seguintes etapas para execução do projeto piloto do Energia Legal:

1- Definição da área;

2- Autorização SEDUH/CODHAB em paralelo ao levantamento de campo;

3- Elaboração de projeto e orçamento para construção de rede, quando necessário;

4- Definição da fonte de recurso, quando necessário e

5- Instalação ativa (cadastro das unidades consumidoras e instalação dos equipamentos de medição individualizados).

Segundo o diretor de atendimento ao cliente e tecnologia da informação, Gustavo Álvares, a medida permite o planejamento da instalação em rota, otimizando o deslocamento e atuação da equipe. “A instalação ativa da medição nas unidades consumidoras permite que consigamos atender uma quantidade maior de clientes em um curto espaço de tempo, o que é bom para a população e bom para a CEB”, disse Gustavo.

Para o presidente da CEB, Edison Garcia, o projeto piloto no Sol Nascente será um marco para o Energia Legal. “Escolhemos uma área mais concentrada, que tem sofrido bastante com problemas no fornecimento de energia elétrica no último mês. O que aprendermos no Sol Nascente será amplificado para as todas as regiões do DF, em um grande esforço para levar energia regular e de qualidade para as mais de 62 mil ligações clandestinas que existem hoje”, afirmou.

O cronograma de atuação do Energia Legal será definido de acordo com o andamento dos trabalhos e amplamente divulgado para a população. Quem mora nas áreas em que a CEB está atuando deve ficar atento à visita dos técnicos da CEB, que estarão identificados. Para realização do cadastro da unidade consumidora, a Companhia vai solicitar apenas que o responsável pela moradia apresente original e cópia do RG e CPF.

As informações são da Agência Brasília