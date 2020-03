Combate ao tráfico é intensificado na madrugada de domingo (8)

PUBLICIDADE 

Os policiais militares do 21º Batalhão, responsável pelo policiamento em São Sebastião, prenderam três homens por tráfico de drogas. No patrulhamento no bairro Vila Nova, os policiais prenderam dois jovens de 20 anos que vendiam maconha e ecstasy, na madrugada deste domingo (8).

Os militares encontraram uma balança de precisão escondida na cintura de um dos rapazes, sete porções de maconha, cinco comprimidos de ecstasy, 416 reais, em espécie, e várias embalagens para armazenagem da droga. Os jovens foram levados para a 30º Delegacia de Polícia.

No sábado (7), outra equipe policial da cidade prendeu um jovem de 21 anos que vendia crack na Rua 78, no Centro de São Sebastião. Ao ver a viatura policial, o rapaz jogou a droga para tentar fugir do flagrante. Mas a ação foi vista pelos militares. Ele foi conduzido para a 30ª Delegacia de Polícia e vai responder por tráfico de drogas.

Também no sábado, os policiais prenderam um traficante em Brazlândia. Ele vendia cocaína numa festa na Quadra 1. Um usuário flagrado pelos policiais passou as características do traficante.

Na casa dele, os policiais encontraram duas porções de cocaína escondidas dentro de uma almofada, uma balança de precisão, dinheiro (notas de real e dólar) e embalagens para a venda da droga. Ele foi detido e encaminhado para a 18ª Delegacia de Polícia.

Com informações da PMDF.