Combate ao covid-19: Saúde adquire 24 mil litros de álcool líquido

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal recebeu, nessa quinta-feira (28), 24 mil litros de álcool líquido para desinfectar superfícies de ambientes hospitalares e contribuir na assepsia de pacientes e servidores para auxiliar no combate contra o novo coronavírus.

O produto é parte da remessa comprada pela secretaria, de 69 mil litros, no valor total de R$ 220.924,80. A primeira parcela do insumo foi entregue no Parque de Apoio da pasta e foi dividido em 26 paletes de madeira, pois o volume é grande e não cabia em apenas uma carreta. Ainda resta entregar 45.030 litros, o que equivale a mais 49 paletes.

Como a fábrica que distribui o álcool líquido fica em Goianésia (GO) e está limitando a quantidade das entregas por CNPJ dos fornecedores, como medida de segurança, o restante do valor empenhado no produto só será recebido pela empresa responsável quando a entrega total tiver sido concluída.

A expectativa é que os fornecedores enviem o restante do produto dentro dos próximos 30 dias, para não pagarem multa.

Abastecido

Apesar do reforço, o estoque da Secretaria de Saúde se mantém abastecido do produto. Antes dessa entrega, 12.498 litros de álcool líquido, adquiridos de outra compra, estavam sendo distribuídos para toda a rede pública de saúde do Distrito Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enquanto isso, os 24 mil litros do álcool líquido já recebidos pela pasta ficarão no Parque de Apoio até que o estoque anterior seja totalmente distribuído.

Com informações da Agência Brasília