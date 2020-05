Combate ao coronavírus: DF é o segundo em ranking de transparência

PUBLICIDADE 

O Distrito Federal foi considerado, a partir do ranking elaborado pela Transparência Internacional e divulgado nesta quinta-feira (21), o 2º lugar como um dos mais transparentes nos gastos com o enfrentamento à pandemia de coronavírus. Além disso, o portal Covid-19 do Distrito Federal também foi um dos mais bem avaliados, frente a todos os demais estados.

“Essa é uma vitória de toda a população e do Governo do Distrito Federal, que demonstra mais uma vez seu compromisso com a transparência e o controle social, mesmo em tempos de emergência como o que temos vivido”, destaca o controlador-geral do DF, Paulo Martins.

A Controladoria-Geral do DF tem coordenado o Portal Covid-19 sem a necessidade de gastos extras e em parceria com outras Secretarias do DF.

O Portal Covid-19 foi criado para centralizar as principais informações sobre o enfrentamento à Covid-19 no DF.

Além de divulgar os casos diariamente, também disponibiliza dados como contratos firmados nesse período, testagens realizadas, informações sobre abertura do comércio e notícias atualizadas durante todo o dia. Para conferir o ranking acesse aqui.

Com informações da Agência Brasília