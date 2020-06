Comando Conjunto Planalto realizará capacitação e descontaminação da UPA em Ceilândia

PUBLICIDADE

O Comando Conjunto Planalto realizará às 23h59 do dia 17 de junho, em continuidade às ações de combate a pandemia de coronavírus, uma ação de capacitação e descontaminação das instalações da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Ceilândia-DF.

A atividade será executada por militares da equipe de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica, do Comando do 7º Distrito Naval da Marinha do Brasil que integram o Comando Conjunto Planalto.

Na ocasião, serão empregados um total de 50 militares da Marinha do Brasil que além de descontaminar as áreas de comum acesso do local, realizarão uma capacitação contra a proliferação do novo Coronavírus para os funcionários que atuam na higienização da unidade de saúde.

A ação faz parte da Operação COVID-19 do Comando Conjunto Planalto que desde o início de suas atividades em março de 2020, tem apoiado os Órgãos de Saúde e Segurança Pública reforçando as medidas preventivas sanitárias para conter os efeitos da Pandemia da COVID-19.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE