Com salários atrasados, funcionários do ICDF ameaçam fazer paralisação

PUBLICIDADE

Na manhã desta quarta-feira (14), funcionários do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (ICDF) fizeram uma assembleia extraordinária em frente ao Hospital das Forças Armadas (HFA) para discutir sobre o atraso dos salários dos trabalhadores da unidade. Amparados pelo Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem (Sindate-DF), a categoria ameaça fazer paralisação se não houver acordo.

Funcionários afirmam que houve atraso no pagamento do salário referente ao mês de setembro. Além disso, o ticket alimentação não é pago há três meses. O grupo também alerta para a falta de insumos. Cartazes com dizeres “Como trabalhar sem EPIs?!” e “Trabalhar de graça não dá” foram vistos na manifestação.

O deputado distrital Jorge Vianna (Podemos) esteve presente na assembleia. Vianna prometeu aos funcionários que vai se reunir com o governador Ibaneis Rocha ao meio-dia desta quarta (14) para discutir a quitação dos salários. O parlamentar também pretende abordar a questão do plano de carreira para os trabalhadores.

“Se até amanhã meia-noite esse pagamento não entrar, aí eu sugiro que vocês façam [paralisação]. De fato, os trabalhadores têm que fazer quando não recebem pagamento.”

Membros do Sindate recomendam que os funcionários façam pressão junto ao Executivo local. “Não adianta vocês acharem que a Justiça vai vir e fazer pagarem os salários de vocês, porque não vai. Isso vai ser resolvido com pressão”, afirma uma membro do órgão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ICDF conta aos funcionários que tem atrasado os benefícios porque a Secretaria de Saúde não estaria fazendo os repasses financeiros necessários, visto que o instituto é uma empresa privada que presta serviços ao GDF. A SES foi contatada pelo Jornal de Brasília, que aguarda posicionamento.