Com grandes nomes do direito, 3º Encontro da Advocacia Criminal do DF será online

O 3º Encontro da Advocacia Criminal do Distrito Federal, organizado pela Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas do DF (ABRACRIM-DF), acontecerá no próximo dia 6 de novembro. Em razão da pandemia do novo coronavírus, o evento será realizado 100% online e gratuito.

Será debatido, por meio do Direito Penal e do Processo Penal, o autoritarismo do Estado. O evento terá início às 9h e será aberto pelo doutor em Direito Penal Alberto Toron. O especialista está na lista dos 10 advogados criminalistas mais admirados no Brasil, segundo a Análise Advocacia 2011. Ele discutirá o Habeas Corpus como instrumento de combate ao autoritarismo do Estado.

Em seguida, o doutor em Processo Penal Marcos Zilli e a advogada Hanna Gomes irão abordar o Direito Penal Internacional. O evento também contará com as presenças do juiz em Santa Catarina e doutor em Direito Alexandre Moraes da Rosa e do advogado Philipe Benoni que discutirão o Fishing Expedition: Limitação da persecução penal no sistema acusatório.

Durante o encontro também serão debatidas a Lei Anticorrupção e a violação dos direitos e garantias fundamentais. Os responsáveis por essa discussão são os advogados Raquel Cândido e Inácio Alencastro. Os doutores em Direito Ana Claudia de Bastos Pinho e Ricardo Gloeckner irão tratar do autoritarismo e garantismo: permanências e resistências do sistema de justiça criminal brasileiro.

Maurício Zanoide de Moraes, que é doutor em Processo Penal fará a palestra de encerramento sobre o método inquisitivo como fundamento da hierarquia e do sujeito do saber-poder. A transmissão será realizada pelo YouTube. O participante que fizer a inscrição receberá o link da transmissão do evento no e-mail cadastrado um dia antes do encontro online.

Os participantes poderão participar da palestra e fazer perguntas por meio de um chat. Os interessados devem fazer a inscrição por meio do link.