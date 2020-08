Vídeo: Sinepe-DF projeta replanejamento do ano letivo até fim de 2020

PUBLICIDADE

O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF (Sinepe-DF) se manifestou sobre a decisão que derrubou a suspensão da retomada das atividades presenciais na rede de ensino particular do Distrito Federal, medida que autorizou a reabertura imediata das escolas privadas.

Em vídeo, o presidente do Sinepe, Álvaro Domingues, afirmou que recebeu a decisão da juíza do Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região (TRT-10), Adriana Zveiter, com serenidade, e que isso trará tranquilidade e previsibilidade para que o calendário letivo seja replanejado e finalizado até o final do ano.

“As decisões sobre o momento oportuno para flexibilizar ou não a abertura do comércio e das instituições de ensino competem exclusivamente ao administrador, pois é quem melhor detém o conhecimento e acesso às informações técnicas atualizadas sobre a situação em que se enquadra o Distrito Federal em meio à pandemia, inclusive com análise sobre a taxa de ocupação de leitos”, disse a magistrada na decisão.

Adriana manteve o decreto do Governo do Distrito Federal (GDF), que determina a obrigatoriedade de manter medidas conta a pandemia de coronavírus nas escolas. Para ela a normativa estabelece regras para garantir a segurança dos estudantes e professores.

Previstas para 27 de julho, a retomada nas escolas particulares estava barrada por medida cautelar expedida pelo juiz Gustavo Carvalho Chehab, também do TRT-10, que suspendeu a volta às aulas até esta quinta-feira (6).

