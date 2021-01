Com apoio da Setur DF, Planaltina promove turismo com show Drive in e on-line

PUBLICIDADE

A cidade de Planaltina vai receber um evento de shows drive-in. A iniciativa foi organizada pelo projeto Planaltina de Mãos Dadas e tem o intuito de divulgar o setor artístico da região administrativa, além de promover o turismo do local.

A expectativa é que moradores do DF e entorno possam conhecer os atrativos da região que fundada em 1859. Na época do presidente da República Epitácio Pessoa, em 1922, a cidade chegou a ser indicada como futura capital do Brasil. O fato aconteceu no mesmo período em que o Chefe de Estado assinou um decreto determinando o assentamento da Pedra Fundamental no dia 7 de setembro de 1922.

O Show Drive in, transmitido pelo youtube será no obelisco que marca o local da pedra fundamental da cidade e onde se localiza também a Igreja de São Sebastião, que tem 200 anos.

Com apoio da Secretaria de Turismo do DF, o projeto é resultado de uma emenda parlamentar do deputado Iolando (PSC), aprovado em dezembro.

Para o organizador do evento Sergio Pepa, depois de um ano difícil, o Show vai, além de ajudar os artistas da cidade, divulgar os pontos históricos e arquitetônicos de Planaltina.

“Se não fosse a sensibilidade da secretária Vanessa Mendonça e do trabalho do deputado Iolando em aprovar a liberação dessa verba, a cidade ia continuar parada. Sem nenhum apoio. Chegou em boa hora.”, diz agradecido.

Segundo Vanessa Mendonça, Planaltina tem uma história secular, é parte fundamental da nossa história e está no radar da Secretaria desde o primeiro dia da gestão Ibaneis Rocha.

“Como os moradores da cidade dizem, Planaltina é a mãe de Brasília e tem um apelo histórico, religioso, arquitetônico rural e ambiental. Estamos programando uma rota para a cidade e varias ações que serão implementadas”, informa, Vanessa.

Durante o intervalo dos shows a organização vai exibir vídeos de até dez minutos sobre os pontos turísticos de Planaltina e a história da cidade. A expectativa dos organizadores é de atrair um público virtual de oito mil pessoas, além do numero de veículos que couberem na área onde esta localizada a pedra fundamental.

“Acho que o publico será bom, mesmo que as pessoas não possam ficar perto do show, elas podem assistir pela internet de dentro do carro, curtir, namorar, relaxar. Orientamos os vendedores ambulantes e as barracas de alimentação, que mantenham as regras de segurança e de preferência servir o cliente com rapidez para ele não descer do carro. Vai ser um grande show.”, prevê Pepa.

Para assistir ao show pelo youtube acesse:

Sexta Feira

19:00 abertura com Luca Rodrigues

20:00 Cida Avelar

21:30 grupo Real Samba

23:00 encerramento

Sábado

19:00 abertura DJ Belo

20:00 Amanda Amaral

21:30 Willian e Deivid

23:00 encerramento

Domingo

19:00 Robson Ferraz

20:30 Tiago Mura

22:00 DJ André Cavalher

23:00 encerramento