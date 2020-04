Com 914 casos de Covid-19, DF tem 59 pacientes internados

PUBLICIDADE 

No terceiro boletim divulgado nesta terça-feira (21) o Governo do Distrito Federal (GDF) atualizou o número de casos confirmados de coronavírus no DF. No primeiro boletim eram 881 casos e, agora, já são 914.

Até o momento são 59 pacientes internados em unidades hospitalares em decorrência dos sintomas provocados pelo novo coronavírus, 17 internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

No Distrito Federal, foram realizados 14.013 testes para detectar a presença do vírus, além dos 523 recuperados.

Medidas de prevenção

No início da tarde desta terça-feira (21) em entrevista exclusiva ao Jornal de Brasília, o secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo, disse ser prazeroso participar da equipe da secretaria na capital. Durante a pandemia de coronavírus no Distrito Federal, o secretário disse ficar “inquieto” quando vê “qualquer estrutura que não funcione a altura de que a população precisa” e que está trabalhando para que isso seja garantido.

“Temos na casa em torno de 100 mil testes, iniciamos hoje e vai até sexta no fim da tarde. No sábado será feita reunião para apresentar o impacto e os locais foram escolhidos pela incidência. Testar em massa não é testar todo mundo, serve para dar segurança à população”, disse o secretário.

“A nossa proposta ainda é o isolamento, procurar ficar em casa, manter a distância se for sair de casa, utilizar álcool em gel e máscaras”, reforçou Araújo. Ele afirmou ao JBr que, nos próximos dias, o uso das máscaras poderá se tornar obrigatório no Distrito Federal.