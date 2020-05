Com 551 casos confirmados nas 24 horas, DF tem 7.761 pacientes com covid-19

PUBLICIDADE 

De acordo com o boletim de casos de coronavírus divulgado pelo GDF no fim desta quarta-feira (27), o número de casos confirmados para o vírus aumentou em 551 nas últimas 24 horas, chegando a 7.761 pacientes contaminados.

O Plano Piloto segue como a região do DF com mais casos da doença: são 750. Ceilândia e Samambaia, que, no início da pandemia, apareciam atrás de regiões nobres da capital, agora são segunda e terceira colocadas no ranking, com 673 e 492 contaminados, respectivamente.

O total de mortes pelo vírus no Distrito Federal, somando com os óbitos ocorridos no entorno, já chegou a 133. Este total representa um aumento de nove casos fatais nas últimas 24 horas.

As vítimas são cinco homens e quatro mulheres, moradores das seguintes regiões: Ceilândia (1), Paranoá (1), Plano Piloto (2), Recanto das Emas (3), Samambaia (1) e Vicente Pires (1). Todos eles estavam internados em hospitais da capital.

Entretanto, foi registrado aumento no número de pacientes recuperados. Já são 4.210 pacientes que se viram livres do vírus, um aumento de 248 nas últimas 24 horas.

Em sentimento de alívio e euforia, Robson, Manoel, André, Maria e Geraldo receberam alta após vencer a covid-19. Os cinco estavam internados no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), onde receberam os cuidados da equipe multiprofissional, durante o período mais difícil no enfrentamento da doença.

Em período de recuperação, eles foram levados para o Hospital de Campanha do Estádio Mané Garrincha, para permanecerem até apresentarem condições de retorno aos seus familiares, fato que aconteceu na tarde desta quinta-feira (27). Os cinco vitoriosos receberam alta médica, mas antes de deixar o local, fizeram questão de agradecer aos heróis da saúde que estão na linha de frente no enfrentamento ao novo coronavírus.