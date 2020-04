Com 299 pacientes recuperados, DF tem 641 casos confirmados de coronavírus

PUBLICIDADE 

Segundo boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal no início da noite desta segunda-feira (13), o DF já tem 641 casos confirmados no novo coronavírus.

O boletim divulgado pelo GDF na manhã de hoje indicava 638 infectados. O número de vítimas recuperadas teve alta de 151 casos e, segundo a secretaria, já são 299 casos curados.

Segundo o boletim, foram registradas 15 mortes no DF. A 15ª vítima do vírus faleceu nesta segunda. Trata-se de um homem de 54 anos, morador de Águas Claras. Ele estava internado no Hospital Santa Luzia e veio a óbito nesta segunda (13). Portador de diabetes, o homem estava internado desde o último dia 2 de abril.