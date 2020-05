Com 179 novos casos em 24h GDF habilita mais 60 leitos no combate ao coronavírus

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Saúde do Distrito federal, divulgou, nesta terça-feira (12), às 19h07, que o DF registra, até aqui, 2.979 casos de coronavírus confirmados. Com isso, a cidade tem 179 novos diagnósticos em cerca de 24 horas. Para combater a pandemia, o Governo do Distrito Federal (GDF) habilitou 60 novos leitos no DF.

Durante o dia foram adicionado a operação 20 leitos na UPA do Núcleo Bandeirante, 31 no Hospital de Base e nove no Hospital de Santa Maria.

O DF conta com 1.202. casos ativos da doença.

Do total de casos, 1.534 estão recuperado, 192 estão internados e 46 faleceram pela doença. No Sistema Penitenciário do Distrito Federal já foram confirmados 459 casos, dos quais se recuperaram 197 pessoas.

Em relação ao local de residência dos infectados, 2.733 moram no DF, e 221 residem em cidades do entorno.

Ao todo, 87 pessoas estão internadas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da rede pública. Enquanto em outros Estados do Brasil a rede de saúde passa por colapso, no DF apenas 21,12%, dos 232 leitos, de UTI estão ocupados.

O número de infectados que tem mais de 60 anos é de 388. Já os infectados com comorbidades diagnosticadas são 305 no DF.

Mais casos

As cidades que apresentam mais casos são Plano Piloto, com 352 casos e uma morte, Águas Claras, com 230 e cinco mortes, Samambaia, com 147 e quatro mortes, Taguatinga, com 146 e duas mortes, Guará, com 132 e quatro mortes.

No entanto, a Região Administrativa mais afetada pelo novo coronavírus é a Ceilândia, com 149 casos e sete mortes, maior índice do DF.

Testes Rápidos

Foram realizados 3577 testes rápidos nesta terça-feira e confirmados 96 casos com os exames.

As localidades que apresentaram mais diagnosticos positivos para Covid-19 foram as bases do Park Shopping (31), Paranoá, (11) e Parque da Cidade (10).

Já as que realizaram mais testes foram Samambaia (456), Paranoá (367), Planaltina (328), Unieuro Águas Claras (322) e Bezerrão Gama (319).