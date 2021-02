Com 109 mil vacinados contra a covid-19, DF é o segundo no país em vacinação

PUBLICIDADE

Desde o início da vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal, no dia 19 de janeiro, já foram 109.893 vacinados até o boletim desta quarta-feira (3). Ao todo, foram recebidas 125.160 doses da vacina CoronaVac, que é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, além de 41,5 mil doses da vacina Covishield, desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AztraZeneca.

A segunda dose da vacina CoronaVac deve ser aplicada entre 14 e 28 dias após a primeira. Devido ao curto espaço de tempo, a metade das doses recebidas foram reservadas para a segunda aplicação. Até agora são 7.427 vacinados. Já a vacina Covishield, esse intervalo é de até 90 dias. Devido a isso, todas as doses que chegaram ao DF serão utilizadas.

Cerca de 5% das doses recebidas fazem parte da reserva técnica para suprir possíveis perdas que possam acontecer ao longo da campanha. Dessa forma, há estoque uma eventual reposição.

Nesta fase, serão imunizados trabalhadores da saúde que têm contato direto com pacientes com Covid-19, incluindo trabalhadores do setor administrativo que fazem a ficha de pacientes nos hospitais que atendem esses pacientes, auxiliares de limpeza dos hospitais e unidades básicas de saúde e vigilantes. Também estão incluídos idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência a partir dos 18 anos que vivem em unidades de acolhimento, e indígenas.