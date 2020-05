Com 10 novos óbitos, DF ultrapassa 7 mil casos de covid-19

PUBLICIDADE 

De acordo com o boletim de casos de coronavírus divulgado pelo GDF no fim desta terça-feira (26), o número de casos confirmados para o vírus aumentou em 282 nas últimas 24 horas, ultrapassando 7 mil casos de vírus. O total chegou, então, a 7.212.

O Plano Piloto segue como a região do DF com mais casos da doença: são 722. Ceilândia e Samambaia, que, no início da pandemia, apareciam atrás de regiões nobres da capital, agora são segunda e terceira colocadas no ranking, com 610 e 457 contaminados, respectivamente.

O total de mortes pelo vírus no Distrito Federal, somando com os óbitos ocorridos no entorno, já chegou a 124. Este total representa um aumento de 10 casos fatais nas últimas 24 horas.