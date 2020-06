Com 10 mil casos de covid-19, DF tem 53% de recuperados

PUBLICIDADE 

O Distrito Federal registrou, no fim desta segunda-feira (1º), 195 novos pacientes recuperados de covid-19. O número total é de 5.580, o equivalente a 53% do total de casos. O número de novos infectados, entretanto, também subiu.

O aumento registrado foi de 730, alcançando a marca de 10.510 casos confirmados do novo vírus. As regiões com mais casos são Ceilândia, com 1.066, Plano Piloto, com 952, Sistema Penitenciário, com 763 , Taguatinga, com 693, e Samambaia, com 657.

O número de mortes de moradores do DF provocadas pelo novo coronavírus aumentou em um caso, totalizando 158. As outras 13 ocorrências são de moradores de outras unidades da Federação foram internados e morreram na capital e, se somados, o número chega a 171.