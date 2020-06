Com 1.142 casos em 24 horas, DF atinge marca de 18 mil infectados por covid-19

Desde o boletim divulgado na noite dessa segunda-feira (9), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal registrou 1.142 novos casso de coronavírus nas últimas 24 horas no DF. Segundo o Painel do GDF, a capital atingiu a marca de 18 mil infectados, com 18.090 pacientes contaminados, incluindo casos recuperados e óbitos.

O número de pacientes recuperados se aproxima dos 10 mil. Já foram registrados, entre ontem (8) e hoje (9), 817 novos pacientes que se viram livres do vírus. Esse é o segundo maior valor registrado desde o início da pandemia no DF, totalizando 9.782 recuperados, o equivalente a 54,1%.

Nas últimas 24 horas, 10 novos óbitos foram registrados em decorrência de complicações do vírus. Com 236 óbitos confirmados, 214 são do DF e os outros 22 são de pessoas residentes em outras unidades da Federação e que estavam internadas em hospitais da capital.

As vítimas dessa segunda eram moradoras de Ceilândia, SCIA/Estrutural, Santa Maria, São Sebastião, Planaltina, Taguatinga, Vicente Pires e do estado de Goiás.