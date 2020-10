Colisão na BR 020 deixa um óbito e duas pessoas feridas

PUBLICIDADE

Nesse sábado (24), dois carros colidiram na BR 020, Km 07, em frente à quadra 02. Com o impacto do acidente, um dos veículos perdeu o controle e bateu em uma árvore. Os dois ocupantes ficaram presos às ferragens e um veio a óbito no local.

De acordo com os bombeiros, o carro que se chocou com a árvore era conduzido por Gabriel, idade não informada. Com o impacto, ele foi lançado para o banco de trás e ficou preso nas ferragens. Após sua retirada, a equipe tentou aproximadamente 30 minutos de massagem cardiorrespiratória, não obtendo êxito foi declarado óbito no local.

No mesmo veículo também estavam Rafael Mendonça Pedrosa, de 26 anos e Igor Mendonça de Brito, de 27. Ambos foram transportados para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

O outro veículo transportava cinco passageiros que não ficaram feridos no acidente. O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF)