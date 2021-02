Colisão frontal próximo a Unaí-MG deixa dois mortos

PUBLICIDADE

Uma colisão frontal ocorrida na BR-251, próximo a Unaí-MG, na noite de domingo (7), deixou dois mortos. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) auxiliou a corporação de Minas Gerais (CBMMG) no atendimento.

Os veículos envolvidos foram uma camionete Mitsubishi Triton de cor preta e um Hyundai HB 20 de cor branca. No primeiro, havia dois ocupantes, sendo um homem de 70 anos e uma mulher de 53. Ambos se feriram, mas o CBMDF não repassou informações sobre o estado de saúde deles.

As vítimas que vieram a óbito já no local foram os dois ocupantes do HB 20. A única pessoa identificada foi a motorista. Silvana de Castro, 54 anos, não resistiu aos ferimentos.

Não se sabe o que causou o acidente. A perícia foi acionada, e o local da colisão ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).