Colisão frontal no Lago Paranoá deixa 5 pessoas feridas

Na manhã desta quinta-feira (19), dois veículos colidiram na via que fica em cima da barragem do Lago Paranoá. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para o socorro de possíveis feridos.

De acordo com o CBMDF, os dois carros bateram de frente e 5 pessoas ficaram feridas. Todas as vítimas foram levadas para o hospital com fraturas, traumas e dores.

O CBMDF ainda não tem a dinâmica do acidente.

Aguarde mais informações.