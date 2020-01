Colisão frontal entre carreta e caminhonete acaba em morte na BR-251

PUBLICIDADE 

Uma colisão frontal na BR-251, sentido Unaí, logo após o povoado do Marajó (GO) acabou com uma pessoa morta no local. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (06). Segundo a equipe do Corpo de Bombeiros que atendeu o chamado, uma carreta e uma caminhonete se chocaram violentamente, resultando no óbito do motorista do veículo menor.

A caminhonete ficou completamente destruída, assim como parte da cabine da carreta. O caminhoneiro sofreu leves escoriações, e foi levado pelo Corpo de bombeiros para o hospital do Paranoá consciente, orientado e estável.









A perícia está sendo realizada pela Polícia Civil do Estado do Goiás, responsável também pela identificação da vítima.

Com informações da CBMDF