Colisão frontal deixa ao menos sete feridos no “trevo da morte”

PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, na noite desse sábado (3), por volta de 19h44, para atender uma ocorrência de colisão frontal entre dois veículos de passeio, na DF 473, altura do km 3, (região conhecida como “trevo da morte”) São Sebastião/DF. Foram mobilizadas nove viaturas com 35 militares.

O acidente com colisão frontal, envolvendo um VW/Gol de cor branca e um FIAT/Uno de cor vermelha, resultando um total de sete vítimas (três crianças, sendo um menino e duas meninas, e quatro adultos) não identificadas até o presente momento.

Após serem avaliadas, foi feita a triagem de acordo com a gravidade de cada vítima, os mais graves foram transportados ao HRPA devido a disponibilidade de cirurgiões no hospital, as que possuíam menor gravidade foram encaminhadas ao IHBDF pelas viaturas do CBMDF e ambulâncias do SAMU. A via de trânsito ficou completamente interditada nos dois sentidos. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A perícia foi acionada para o local.