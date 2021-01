Colisão entre três carros na EPIA deixa cinco feridos

PUBLICIDADE

Três carros colidiram na EPIA, sentido Santa Maria, na noite dessa terça-feira (4). O acidente deixou cinco passageiros feridos.

Após a colisão, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 19h14, para atender a ocorrência próximo à quadra 26 do Park Way.

De acordo com a corporação, os veículos envolvidos no acidente eram um Renault Sandero prata, outro Renault Sandero branco e um Honda Fit.

Um jovem, de 20 anos, foi socorrido com suspeita de fratura no fêmur direito e transportado para o Instituto Hospital de Base (IHB).

Outro jovem, de 21 anos, foi encaminhado ao Hospital de Santa Maria pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com suspeita de luxação no membro inferior esquerdo.

Mais dois rapazes, de 18 e 23 anos, além de uma jovem, de 19 anos, também foram transportados para o IHB para avaliação.

O local ficou aos cuidados do Departamento de Estradas e Rodagem (DER-DF) e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).