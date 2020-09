Colisão entre motos deixa homem de 48 anos ferido

PUBLICIDADE

Um acidente entre duas motocicletas deixou ferido um homem de 48 anos. A colisão ocorreu por volta de 10h deste domingo (13), no km 25 da BR-020, em Planaltina, sentido Formosa. As motos seguiam no mesmo sentido e faziam parte de um grupo, segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF).

As motos envolvidas são uma Honda CBR 1000 de cor prata e uma JTA/Suzuki 1000, cor não informada. O condutor da segunda motocicleta é Egleison Mota Montarroios, 48 anos. Ele sofreu fratura exposta e laceração na perna esquerda, além de suspeita de fratura no braço direito. Os bombeiros o transportaram para o Hospital Regional de Planaltina (HRP).

O condutor da outra moto envolvida é Joffer Rocha Alves Albuquerque, 21 anos. Ele não se feriu.

A cena ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A dinâmica do acidente não foi informada.