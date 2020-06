Colisão entre dois veículos na BR 190, em Ceilândia, deixa quatro feridos

PUBLICIDADE

Dois veículos de passeio se envolveram em um acidente na BR 190, sentido Santo Antônio do Descoberto, na altura do Km 05, em Ceilândia, na noite desse domingo (14). As quatro pessoas envolvidas no acidente foram encaminhadas para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) se mobilizou às 18h11 para atender às vítimas. De acordo com a corporação, a Montana Chevrolet, de cor preta, era conduzida por um homem, de 39 anos, que foi encaminhado para receber atendimento hospitalar consciente e em estado clínico estável. O passageiro, de 44 anos, que estava no veículo foi levado ao hospital ainda inconsciente e com baixa porcentagem de oxigênio no sangue.

O outro veículo, um Peugeot de cor preta, era conduzido por um homem, de 41 anos, que foi encaminhado ao hospital em estado consciente, orientado e alegando dor no tórax. A passageira, de 33 anos, estava consciente, orientada e estável. Ela apresentava suspeita de fratura no braço direito e na perna direita.

Nove viaturas e 29 militares foram mobilizados para atender a ocorrência. Uma perícia irá averiguar a dinâmica do acidente.

