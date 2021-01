Colisão entre dois carros paralisa trânsito na 216 Norte

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

[email protected]

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu, na noite desta terça-feira (19), uma ocorrência referente a um acidente envolvendo dois carros, na quadra 216 Norte.

De acordo com as informações divulgadas, uma colisão entre dois veículos resultou no capotamento de um deles. As equipes de segurança estão no local. E os envolvidos estão sendo atendidos.

Por causa do acidente, a via segue totalmente bloqueado, no sentido norte.