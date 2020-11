Colisão entre carro e ônibus deixa três feridos na DF 001

PUBLICIDADE

Três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito que ocorreu na DF 001, logo após o balão do Recanto das Emas, sentido Samambaia. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), um ônibus e um carro colidiram na noite dessa segunda-feira (16).

O ônibus da empresa Rápido Federal com placa da Bahia e um carro de passeio, Chevrolet Astra de cor preta, colidiram. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 21h28 para atender a ocorrência. No local, a motorista do carro, de 52 anos, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros no protocolo de trauma e estava consciente, orientada e estável. Já a passageira, de 36 anos, se queixou de dores na cabeça.

Além das mulheres, duas crianças ocupavam o veículo de passeio no momento do acidente: uma menina de nove anos e um menino de cinco. Ainda de acordo com os militares, a menor estava consciente, orientada e estável, mas queixava-se de dor na cabeça e no membro superior esquerdo.

A mãe acompanhou a filha ao HRT e a passageira também foi transportada para esse hospital. O outro menor, de aproximadamente cinco anos de idade e que estava ileso, ficou no local com um parente da família. O motorista do ônibus, de 30 anos, também não apresentou lesões e não necessitou de transporte ao centro médico.

A via ficou com parte da faixa à esquerda interditada e o local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) até a chegada da perícia.