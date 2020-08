Colisão de veículos leva uma pessoa a óbito, na DF 280

PUBLICIDADE

Guilherme Gomes

Nesta quarta-feira (19), um acidente automobilístico envolveu dois veículos no Km 6 da DF 280, localizado entre a BR 060 e a cidade de Santo Antônio do Descoberto. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) uma pessoa faleceu.

O acidente aconteceu entre um carro de passeio e um caminhão que seguiam em sentidos opostos no momento em que colidiram.

O condutor do caminhão, Antônio Alves de Souza, 48 anos, não se feriu. Infelizmente, o motorista do carro, Pedro Costa, de 67, faleceu no local.

De acordo com os bombeiros, Pedro, após colidir com o caminhão, perdeu o controle do seu automóvel, capotou e acabou colidindo com um poste de iluminação pública. Ele estava preso ao cinto de segurança e as ferragens do carro e acabou não resistindo aos ferimentos.

O trânsito no local foi afetado, a via precisou ser interditada durante o atendimento.