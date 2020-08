Colisão de carros para BR-020 na noite de sábado (22)

PUBLICIDADE

Uma colisão entre dois carros parou a BR-020, próximo à Sobradinho, na noite deste sábado (22). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) auxiliou no resgate das vítimas com 13 militares. Com a força da batida, um dos automóveis saiu da via e parou em um poste.

Paulo Cesar Rodrigues das Almas, 51 anos, dono de um carro branco envolvido na colisão, foi atendido e transportado ao Hospital Regional de Sobradinho. Estava consciente e orientado. com hematoma na face e dor abnominal. Já o motorista do outro carro, Derik Airan da Silva Felix, 25 anos, nada sofreu.