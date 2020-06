Colisão acaba e capotamento na DF 420

PUBLICIDADE 

Dois veículos capotaram na tarde desta terça-feira (2), na DF 420, Sobradinho II. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência empregando quatro viaturas, totalizando 16 oficiais.

Vilmar José de Oliveira, 53 anos, condutor de um dos automóveis foi resgatado consciente e orientado, com fratura exposta no braço esquerdo, coduzido ao IHB. Já Robson Carlos dos Santos Lima, 31 anos, condutor do outro veículo não teve ferimentos.