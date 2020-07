Coleta seletiva volta no Paranoá e em Itapoã

PUBLICIDADE

Nesta semana ocorreu a volta da coleta seletiva nas regiões do Paranoá e Itapoã pela cooperativa Recicla Mais Brasil. Agora, entre as 11 instituições que realizam a operação no DF, nove já estão em campo, trabalhando.

A cooperativa Recicla Brasília, que atende a região do Lago Sul, já teve o plano de segurança e prevenção de riscos aprovado e deve retornar na próxima quarta-feira. A Cooperdife, que atua em Sobradinho, aguarda novos trâmites para garantir a retomada.

Além do Paranoá e Itapoã, o DF já está sendo atendido com a coleta seletiva em Samambaia, Núcleo Bandeirantes, Candangolândia Cruzeiro Velho, Santa Maria, Lago Norte, Varjão, São Sebastião e Riacho Fundo I e II.

A comissão executora do contrato do SLU com as cooperativas do DF acompanha esse trabalho de retomada e dá o suporte para que os catadores voltem ao trabalho com segurança.

Para o coordenador desse trabalho no SLU, Chico Mendes, o momento de volta da coleta seletiva pode ser uma oportunidade.

“Acho que a população continua separando seus resíduos e, à medida que for voltando a coleta seletiva, também acredito que melhore a conscientização, até mesmo pelo momento que estamos passando, de ficar mais tempo em casa”, diz ele.

Mendes lembra que, com essa pandemia, a separação é uma forma de preservação e menos risco de proliferação do vírus.

As informações são da Agência Brasília

