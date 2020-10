Coleta de exames passa a ser oferecida pela UBS 1 do Paranoá

PUBLICIDADE

As pessoas que utilizam os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) das áreas tradicionais do Paranoá vão poder contar com mais um benefício à disposição, a coleta de exames. O local em que serão feitos os atendimentos foi inaugurado nesta semana e os procedimentos são realizados de segunda a sexta-feira, entre 7h e 10h, todos com agendamento prévio. A Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 é composta por dez equipes da Estratégia Saúde da Família com atendimento que abrange cerca de 40 mil pessoas.

Os pacientes vão poder realizar a marcação de exames no horário de funcionamento da sala de coleta, além de serem orientados quanto aos resultados. Para fazer o agendamento da coleta é necessário fazer o pedido médico ou de enfermagem. Cerca de 20 vagas serão ofertadas diariamente, porém a quantidade poderá aumentar dependendo da evolução de trabalho dos servidores.

“O paciente sai da consulta com o pedido e já agenda seu exame, não há restrição de vagas. Há um limite de marcação diária, mas estamos conseguindo marcar com no máximo uma semana de prazo”, esclarece a gerente da UBS 1, Marília Gabriela Rodrigues Franco.

A gestora explica que a abertura da sala de coleta visa facilitar o acesso da população assistida a todos os exames disponíveis na rede. “Estamos tentando ampliar a oferta de serviço da unidade para a nossa população”, reforça Marília.

“A oferta deste serviço laboratorial de apoio diagnóstico nas unidades básicas de saúde proporciona mais comodidade aos usuários, pois as UBSs são localizadas próximo às suas residências, amplia o vínculo com suas respectivas equipes e permite aos profissionais maior autonomia na organização do processo de trabalho”, afirma o diretor da Atenção Primária, Wallace dos Santos.

O gestor explica ainda que o cadastramento dos exames no sistema TrakCare e o agendamento dos pacientes são realizados pelas próprias equipes, de modo a possibilitar aos usuários optar pelo melhor dia para a coleta, conforme sua disponibilidade.

Além da UBS 1 do Paranoá, a UBS 1 do Itapoã também oferece o serviço de coleta de exames na Região de Saúde Leste. As amostras coletadas e recebidas em ambas as unidades são encaminhadas para diferentes laboratórios de destino (HRL, Hran, Hmib, HAB), conforme o tipo de exame a ser realizado.

