Colaboradores têm acesso a mais de 4 milhões de arquivos da Biblioteca Digital

PUBLICIDADE 

Mais de quatro milhões de arquivos multimídia – entre artigos científicos, imagens, vídeos e até mesmo livros na área de saúde que ainda serão lançados na sua versão física – estão disponíveis para serem consultados pelos colaboradores do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF). O material pode ser acessado pelo site da base de dados ClinicalKey, da editora Elsevier, uma das mais conceituadas do ramo no mundo.

A bibliotecária do Hospital de Base, Patrícia Pires, explicou que a assinatura da plataforma pelo IGESDF permite que os colaboradores e residentes atualizem os conhecimentos rotineiramente com novos protocolos utilizados mundialmente, aperfeiçoando o atendimento prestado ao paciente, bem como esclareçam dúvidas consultando o material disponível.

“Os artigos científicos aceitos pela editora Elsevier são disponibilizados de imediato, assim como livros, vídeos, imagens de procedimentos e demais dados para que os profissionais aperfeiçoem o atendimento. Com isso, nossa biblioteca fica atualizada em tempo integral e gera economia, já que reduzirá a quantidade de compras de livros físicos que chegam a custar em torno de R$ 4 mil cada”, ressaltou a bibliotecária do Hospital de Base.

A plataforma começou a funcionar em 18 de novembro de 2019. Até agora, já foram realizados mais de 12 mil acessos. O cadastro para ter acesso à plataforma remotamente é feito pessoalmente na biblioteca do HB.

Ao realizarem o cadastro, os profissionais poderão consultá-la por um período de até dois anos, inclusive, pelo aplicativo para celular. Após esse período, quando a chave de acesso expirar, é necessário fazer uma renovação.

Para fazer pesquisas, basta acessar o site pelo endereço https://www.clinicalkey.com//#!/, inserir a palavra no campo de busca e o profissional encontrará o material, que pode envolver imagens, capítulos de livros, artigos, vídeos, entre outros materiais. A plataforma oferece materiais confiáveis, baseados em evidências clínicas, avaliadas por especialistas de diversas partes do mundo.

Interessados em saber mais sobre a plataforma podem ir até a Biblioteca do Hospital de Base, onde as bibliotecárias poderão explicar melhor como funciona a ferramenta, bem como fazer o cadastro para quem deseja.

Biblioteca do HB

Horário de funcionamento: 7h às 22h

Local: 12º andar do Hospital de Base