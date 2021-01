Colaboradores das UPAs propõem melhorias para as unidades

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira (26), a UPA de Samambaia recebeu o quinto encontro do ciclo, que percorrerá todas as unidades do instituto até março. Conhecer a rotina dos trabalhadores da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) a partir de uma conversa descontraída e informal. Esta é a proposta do Em Pauta, atividade realizada pela Vice-Presidência do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF).

Em parceria com o Núcleo de Treinamento e Qualidade do Iges, o encontro contou com profissionais dos setores de Enfermagem, de Farmácia e da Coordenação. Eles contaram a rotina de trabalho desenvolvida na unidade e discutiram melhorias com a vice-presidente do instituto, Mariela Souza de Jesus.

Durante a conversa, Mariela fez algumas sugestões para resolver questões pontuais, relacionadas, entre outras coisas, às capacitações. “É importante que os colaboradores indiquem os assuntos para que os cursos ofertados atendam às necessidades das equipes”, afirmou.

Outros temas relacionados à infraestrutura da unidade, dimensionamento de equipe, processo seletivo e iniciativas que visam ao cuidado do colaborador foram destacados no encontro e serão levados pela diretoria para serem discutidos com os demais setores envolvidos para a elaboração de propostas.

A iniciativa foi bem recebida e comemorada pela atual gestora da UPA de Samambaia, Regilane Fonseca. “Fiquei muito feliz quando tomei conhecimento do projeto, porque é importante para nossa equipe se sentir valorizada e parte do processo”, comentou.

Depois de passar por todas as unidades do Iges-DF, a diretoria encaminhará uma devolutiva com todos os assuntos tratados em cada local. Os colaboradores das UPAs de Ceilândia, do Recanto das Emas, do Núcleo Bandeirante e de Sobradinho já participaram da iniciativa. Nesta quinta (28), a atividade ocorre na UPA de São Sebastião.

