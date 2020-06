Colaboradores da saúde receberão atendimento psicológico

PUBLICIDADE

Parceria feita pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) e o Innovamente Saúde vai garantir que todos os colaboradores do instituto recebam atendimento psicológico. A iniciativa tem como objetivo é fornecer consulta profissional individual ou em grupo para melhorar a saúde mental dos profissionais durante a pandemia do novo coronavírus.

Segundo o presidente do IGESDF, Sergio Costa, “esse suporte psicológico é parte do investimento que o IGESDF faz, para garantir que todos trabalhem com maior segurança e mais saúde”. Disse ainda ser essa uma preocupação com os colaboradores que atuam nas unidades de saúde: profissionais de limpeza, atendimento, administrativo, segurança e profissionais de saúde. “Todos merecem nossa atenção e cuidados. Somos uma equipe e agimos como equipe”, afirmou.

Para Kelly Jordany, gerente de enfermagem da UPA do Recanto da Emas, “é muito importante o atendimento englobar todos os profissionais da unidade nesse momento de pandemia”. Segundo ela, “as áreas dentro de uma unidade são integradas. O trabalho de um, reflete no todo. É importante que todos estejam bem”.

Para Maria Aparecida, técnica de enfermagem da UPA do Recanto das Emas, o serviço de psicologia ajudou no retorno ao trabalho. “Eu estava de licença porque tive Covid. Cheguei e fui recebida pela equipe de psicologia, um suporte que nos ajuda a perder o medo e ter mais segurança pra retornar”, acrescentou.

Não haverá limitações para o número de atendimentos e o agendamento será feito dentro de cada unidade, nos três turnos. Segundo Tauane Ferreira, coordenadora clínica do projeto IGESDF Innovamente,” a iniciativa visa melhorar a saúde mental dos colaboradores tanto no trabalho quanto no convívio com os familiares, permitindo que tenham mais tranquilidade nesse momento de tensão devido a Pandemia.”

Para Kenia Maria, técnica de enfermagem da UPA de Sobradinho, e que já foi atendida pela equipe de psicologia, “o apoio nesse momento de tensão é muito importante pra quem atua na linha de frente das unidades de saúde e nos alivia um pouco da preocupação que a Covid causa, inclusive nos nossos familiares, de quem estamos afastados”.