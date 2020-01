Cogumelos é a nova atração dos agricultores e consumidores no DF

PUBLICIDADE 

A Emater-DF está organizando os produtores em um grupo que se reúne uma vez por mês para trocar informações, conhecimentos e experiências. O mercado de cogumelos no Distrito Federal está em expansão, tanto devido ao interesse dos consumidores quanto dos agricultores.

“Nosso objetivo é fortalecer a cadeia de fungicultura no Distrito Federal, levantar as informações da produção e entender quais são as dificuldades que afetam a expansão da atividade para apoiar os produtores da melhor forma possível”, explica a engenheira agrônoma Maíra Andrade.

A extensionista da Emater-DF acrescenta que a organização pode evoluir para uma cooperativa. “Assim, incentivamos o associativismo como forma de fortalecer os produtores, para que possam enfrentar o mercado”, conclui.

Orgânicos

Em uma chácara de 2 hectares no núcleo rural Lago Oeste (região administrativa de Sobradinho), Gilsergio Santos produz, todo mês, 800 quilos de cogumelos do tipo champingon e 800 quilos de shimeji — ambos em sistemas orgânicos (sem insumos químicos).

A produção é toda vendida em feiras orgânicas, restaurantes e para clientes particulares. A atividade conta com o apoio da Emater-DF. “Trabalhar com cogumelos não é fácil. Especialmente a compostagem, que é a ‘alimentação’ do fungo: é necessário ter maquinário adequado, áreas de descontaminação e estrutura para colonização”, explica Santos.

Antes de começar, ele participou de vários cursos e capacitações. “O aprendizado é fundamental pela quantidade de detalhes que a produção exige”, acrescenta.

Gilsergio Santos vê com bons olhos a criação de uma cooperativa. “É uma forma de diminuir os custos de produção. Assim, todos ganham”, vislumbra. Além do associativismo, o apoio da Emater-DF ocorreu na construção de estufas e obtenção de crédito, além de orientações sobre o cultivo sem insumos químicos.

“Desde o início, quisemos cultivar de forma a preservar a nossa saúde, a dos trabalhadores e consumidores. Produzir orgânicos não é apenas uma técnica; é uma forma de vida”, encerra.

Com sete funcionários e sete parentes envolvidos, a produção de Santos é considerada familiar. Ele pretende dobrar o volume cultivado a partir de 2020. “Brasília é um grande centro consumidor, além de ter um aeroporto internacional, o que abre a possibilidade de exportação”, acredita o produtor.

Propriedades

Cada espécie tem suas particularidades, mas em geral, os cogumelos são ricos em proteínas, carboidratos, gorduras boas, fibras, sais minerais (potássio, ferro, fósforo e sódio) e vitaminas A, B e C.

Algumas espécies possuem beta-glicanas — uma substância antitumoral e antiviral. Por serem uma boa fonte de proteínas, os cogumelos são uma excelente opção alimentar para vegetarianos e veganos. Além da alimentação, os fungos são muito usados também na indústria farmacêutica e em cosméticos.

Com informações da Agência Brasília.