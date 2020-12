Codhab prorroga prazo de entrega de documentação

PUBLICIDADE

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) decidiu prorrogar o prazo para envio de documentos dos candidatos convocados. O período anterior terminaria no dia 18 de dezembro. O novo prazo agora é 31 de dezembro de 2020.

O procedimento deve ser feito, exclusivamente, pelo aplicativo da Companhia, e os convocados devem entrar no app com login e senha, clicar no nome “Habilitação”, que estará em azul, e seguir os passos indicados.

Aplicativo

Para instalar a ferramenta é simples. Basta ir à loja de aplicativos do celular – Google Play, no caso do Android, e App Store, no caso do iOS -, e baixá-la. Para garantir a segurança na utilização da ferramenta, a recomendação é baixar direto da loja e confirmar se o nome do desenvolvedor da ferramenta é a Codhab.

Inscrições para o Programa Morar Bem

Além disso, a Codhab também prorrogou o prazo de cadastramento no Programa Morar Bem. Os interessados poderão se inscrever até o dia 31 de dezembro. Para se inscrever, o candidato deverá acessar o portal oficial da Codhab.

Os últimos cadastros foram abertos nos anos de 2011, 2012 e 2014. Após identificar a necessidade dos que não puderam participar e entender todas as reivindicações ao direito de inscrição, o governo decidiu dar uma nova oportunidade aos moradores do DF.

As informações são da Agência Brasília