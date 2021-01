Codhab cria selo para prestigiar amigos da habitação

PUBLICIDADE

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) criou o Selo Codhab – Amigo da Habitação. A medida foi publicada no DODF desta quinta-feira (28). A Resolução nº 20 reconhece como os critérios para sua concessão àqueles que tenham se destacado na contribuição da política habitacional de interesse social do Distrito Federal.

O Selo é uma forma de reconhecimento aos esforços em prol da política habitacional de interesse social do DF e homenagear as pessoas naturais e jurídicas que tenham contribuído de forma relevante com a causa.

A condecoração poderá ser aplicada através de medalhas, placas, comendas, diplomas e certificados. Além disso, a nomeação dos homenageados será feita pelo Diretor Presidente da Codhab, ou por deliberação da maioria da Diretoria Colegiada da Companhia.

“A finalidade do Selo Codhab – Amigo da Habitação, é agraciar todos aqueles que ao longo desses dois anos de gestão, colaboraram de alguma forma para a melhoria da política habitacional. Com o apoio do nosso Governador Ibaneis Rocha, secretários de governos, parlamentares e outras autoridades públicas, obtivemos ótimos resultados, e conseguimos ajudar as famílias que mais precisam, levando moradia digna”, declarou o presidente da Companhia, Wellington Luiz.

As informações são da Agência Brasília