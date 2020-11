Codhab convoca moradores da Vila Telebrasília para entrega de documentos

PUBLICIDADE

Willian Matos e Catarina Lima

[email protected]

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) convoca moradores da Vila Telebrasília para entrega de documentos e concluir a titulação de lotes. Nesta quinta-feira (26), o órgão começa a entregar cartas convocatórias.

Para o formalizar o processo de habilitação, os moradores terão que enviar todos os documentos solicitados na carta pelo e-mail [email protected] ou pelo aplicativo da Codhab. A documentação também poderá ser entregue aos técnicos da Companhia, que irão pessoalmente recolher nos dias 4, 7 e 8 de dezembro.

Essa é mais uma etapa de ações do GDF, no empenho de regularização de áreas de interesse social. Nesta quinta (26), o secretário de Governo, José Humberto Pires, disse ao Jornal de Brasília que o Executivo prioriza a regularização fundiária de setores habitacionais voltados à população de baixa renda.

“O Dr. Mateus [Oliveira, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação] já encaminhou essas seis áreas que são importantes, porque são todas de interesse social”, prosseguiu Zé Humberto. “Além dos templos religiosos, nós estamos trabalhando muito forte nessa área de regularização rural e de baixa renda.”

Os bairros Itapoã Parque, no Itapoã, e Crixá, em São Sebastião, são exemplos de setores habitacionais que o GDF planeja entregar à população de baixa renda. Nesta quinta (26), o GDF publicou as autorizações do Instituto Brasília Ambiental (Ibram) para parcelamento dos solos.