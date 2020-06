Codhab convoca candidatos para vistorias no Parque dos Ipês – Crixá

PUBLICIDADE

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) está convocando os 272 candidatos contemplados no Parque dos Ipês – Crixá III para realizar a vistoria de seus apartamentos. Ela deverá ser feita pelos próprios beneficiários.

O procedimento ocorrerá entre os dias 22 e 26 deste mês, no salão de festa do próprio condomínio, localizado no Crixá, em São Sebastião.

Os contemplados no empreendimento Crixá III deverão comparecer no período da manhã (9h às 11h30) e no período da tarde (13h às 15h). A presença é indispensável, pois, sem a vistoria, os beneficiários não poderão assinar o contrato.

O empreendimento Parque dos Ipês – Crixá, localizado em São Sebastião, é destinado aos candidatos da Faixa 1. As unidades habitacionais são de 47,65 m² e 47,75 m² e possuem dois quartos, sala, cozinha e banheiro. O condomínio conta com estacionamento, área de lazer, centro comunitário e escola pública.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira listas dos convocados já sorteados no portal da Codhab:

http://www.codhab.df.gov.br/po stagem/1322

http://www.codhab.df.gov.br/u ploads/archive/images/03039f35 cc3fca03d14cce9ca4244839.png]< http://www.codhab.df.gov.br/ postagem/1322>

Agência Brasília

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE