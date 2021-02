Codhab convoca 288 selecionados para vistorias de unidades habitacionais

PUBLICIDADE

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) está convocando os 288 candidatos sorteados que vão recever unidades habitacionais no Parque dos Ipês – Crixá IV, localizado em São Sebastião, para a vistoria de seus apartamentos.

O procedimento inicial será realizado no salão de festas do próprio condomínio (Crixá IV), nos dias 10 e 11, conforme cronograma (veja abaixo). A presença do beneficiado é indispensável. Sem a vistoria, o contrato não poderá ser assinado.

As infomações são da Agência Brasília